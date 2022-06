Ouragan Agatha: dix morts et une vingtaine de disparus dans le sud du Mexique

Dix personnes sont mortes et une vingtaine sont portées disparues à la suite de l'arrivée lundi sur les côtes de l'Etat d'Oaxaca (sud du Mexique) de l'ouragan Agatha, rétrogradé mardi en tempête tropicale, a annoncé le gouvernement local."En ce moment, nous avons une vingtaine de personnes disparues (...) dans les montagnes", a déclaré le gouverneur d'Oaxaca, Alejandro Murat, à Radio Formula. "Dix (personnes) ont perdu la vie", a-t-il ajouté. Un précédent bilan faisait état de trois morts et huit disparus. "Lorsqu'Agatha a touché terre, la journée s'est terminée sans perte de vie, mais les fortes pluies qui se sont abattues tôt mardi matin ont fait sortir les rivières de leur lit et provoqué des glissements de terrain", avait-il avancé un peu plus tôt à la presse. Le phénomène, premier ouragan de la saison sur la côte Pacifique du Mexique, a touché terre en tant qu'ouragan de catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson (qui en compte 5) lundi après-midi, à l'ouest de Puerto Angel, une bourgade côtière d'environ 2.500 habitants dans l'Etat d'Oaxaca. Il était "l'ouragan le plus violent" jamais enregistré sur la côte Pacifique du Mexique au mois de mai depuis 1949, avait assuré lundi le Centre national des ouragans des Etats-Unis (NHC). Agatha se déplace mardi vers le sud de l'Etat de Veracruz (est), qui borde le Golfe du Mexique, provoquant des pluies torrentielles dans cette région et le sud du pays. Quelque 5.240 touristes ont été identifiés dans la zone à risques, entre les stations balnéaires de Puerto Escondido ou Huatulco, d'après les autorités locales. Le Mexique est frappé chaque année par des cyclones tropicaux sur ses côtes Pacifique et Atlantique, généralement entre mai et novembre. (Belga)