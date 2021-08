Ouragan Ida - Les autorités américaines se préparent au pire

Les autorités américaines se préparaient dimanche à faire face à l'ouragan Ida, de catégorie 4 sur une échelle de 5, qui a touché terre en Lousiane peu avant midi (19h00 heure belge). Cet épisode météorologique, l'un des plus puissants des dernières décennies à frapper cette région du sud des États-Unis, menace également les États du Mississippi et d'Alabama.Les vents devraient atteindre jusqu'à 240 km/h. "Nous nous préparons au pire", a insisté le président Joe Biden, promettant toute l'aide nécessaire aux secteurs touchés. L'agence américaine de gestion des situations d'urgence (FEMA) a dès lors prévu 2,5 millions de repas, 3 millions de litres d'eau potable ainsi que 64 générateurs pour faire face aux conséquences sanitaires et aux dégâts qu'Ida devrait laisser dans son sillage. Plusieurs centaines de secouristes, 90 ambulances et sept hélicoptères sont en outre mobilisables. Environ 200.000 foyers de la Nouvelle-Orléans sont privés d'électricité. Sur l'ensemble de la Louisiane, 370.000 clients sont concernés. John Bel Edwards, gouverneur de l'Etat, a par ailleurs rappelé 5.000 soldats de la Garde nationale. L'armée se prépare également à des opérations de sauvetage. (Belga)