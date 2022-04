Ouverture de la 3e saison des visites guidées d'Explore.Brussels

La troisième édition de la saison de visites guidées du réseau d'associations Explore.Brussels en Région de Bruxelles-Capitale s'est ouverte ce vendredi après-midi, avec des propositions de parcours insolites du côté de Molenbeek-St-Jean.Elle s'étend d'avril à décembre. Les visites à pied, à vélo, en car et en bateau sont organisées en français, néerlandais, anglais et allemand. Parmi les acteurs impliqués, Arkadia a proposé vendredi une découverte de l'art urbain sur le chemin entre la Fonderie et le musée MIMA, également investi dans l'offre de visites guidées. L'association Pro Velo a amené à s'aventurer dans un Bruxelles insolite. Bruxelles Bavard s'est attardé dans le quartier du canal, pour faire remonter à la surface les traces de son passé industriel qui s'effacent avec la gentrification à l'œuvre. L'ARAU (Atelier de Recherche et d'Action urbaines) a fait l'inventaire des transformations urbaines de la commune de Molenbeek-Saint-Jean depuis les années 1980. Une exposition à La Fonderie s'est intéressée, par des gestes simples comme boire un verre d'eau, à ce qui relie la ville à l'eau. Outre l'Art nouveau, l'Art Déco, le néoclassique et l'éclectisme, l'offre de visites guidées du réseau propose de s'intéresser à des thématiques aussi variées que les espaces verts, l'art, la BD, la gastronomie, le folklore, l'histoire, le patrimoine, l'Europe... (Belga)

