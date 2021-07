Ouverture de la piscine en plein air Flow au bord du canal à Anderlecht

La piscine publique en plein air Flow a été ouverte au public jeudi en début après-midi au pont Pierre Marchant, en bordure de canal à Anderlecht.Plusieurs élus bruxellois étaient présents pour l'occasion, de même que le bourgmestre d'Anderlecht qui s'est jeté à l'eau. La piscine mesure 17 mètres de long sur 7 mètres de large. Elle est ouverte tous les jours de 13h00 à 19h00. Les nageurs doivent réserver leurs billets à l'avance sur le site internet de la piscine pour un créneau horaire de 45 minutes. Il y a 8 créneaux horaires chaque jour. "C'est le premier projet d'une longue série", a expliqué le ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron. "On travaille à la création d'un étang de baignade au Neerpede, aussi à Anderlecht, sans doute à l'horizon 2024. La Ville de Bruxelles travaille aussi à des projets... Au fil des années, il y aura de plus en plus de lieux de baignade à Bruxelles". Pascal Smet, secrétaire d'État bruxellois chargé de l'Urbanisme, se réjouit de voir se concrétiser l'idée d'une piscine à ciel ouvert, qu'il porte depuis une quinzaine d'années. "Il est temps maintenant de regarder vers l'avenir. A la suite de cette construction temporaire, il faut arriver à une piscine à ciel ouvert permanente à Bruxelles. Dans ce sens-là, le gouvernement bruxellois a déjà pris une décision de principe pour les Abattoirs. Une étude de faisabilité est en cours". (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.