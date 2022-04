Ouverture du festival de la jacinthe au Bois de Hal

La ministre flamande en charge de la Nature et du Tourisme Zuhal Demir (N-VA) a officiellement inauguré samedi matin le Festival annuel de la jacinthe. Après deux ans sans visites organisées en raison de la crise sanitaire, le grand public peut désormais à nouveau y goûter au Bois de Hal. Les fleurs s'y épanouiront pendant au moins deux semaines.Les organisateurs espèrent que les visiteurs visiteront le plus possible la forêt à pied, à vélo ou viendront en transports en commun. "Lors de plusieurs journées qui s'annoncent chargées, notre ville propose des navettes de bus gratuites depuis la gare de Hal. Des prêts gratuits de vélos sont aussi prévus à la gare", explique le bourgmestre, Marc Snoeck (Vooruit). Les visiteurs qui viennent en voiture seront dirigés vers les parkings. Afin d'orienter convenablement les touristes, trois balades ont été balisées et des bénévoles sont prêts à orienter les gens dans la bonne direction. "La plus grande menace pour les jacinthes sauvages est le piétinement. Si leurs feuilles sont aplaties, elles ne créeront pas de nouveau bulbe l'année suivante", explique Patrick Huvenne, responsable régional de l'Agence de la nature et des forêts. Dix-neuf kilomètres de corde ont donc été posés le long des sentiers de randonnée dans le but d'éviter cela. (Belga)