Pakistan: au moins 25 morts dans un accident de train

Au moins 25 personnes ont été tuées et des dizaines blessées lundi dans un accident de train dans le sud du Pakistan, selon une radio publique.Radio Pakistan a indiqué qu'un train transportant des passagers a déraillé à proximité de Daharki, au nord de la province de Sindh, avant d'être percuté par un autre train venant en sens inverse. Selon un porte-parole des Pakistan Railways, "plusieurs" personnes ont été tuées quand le Millat Express, qui relie le grand port de Karachi à Sargodha, a déraillé. "Plusieurs personnes ont été tuées et de nombreuses autres sont toujours prisonnières à l'intérieur", a précisé le reponsable à l'AFP, ajoutant que les secours étaient à l'?uvre sur place. Des images prises sur le vif par des téléphones portables montrent un enchevêtrement de débris métalliques et plusieurs wagons verts des Pakistan railway renversés. Les accidents ferroviaires sont fréquents au Pakistan, qui a hérité de milliers de kilomètres de voies et des trains de l'époque coloniale, sous l'empire britannique. Mais le réseau souffre de décennies d'abandon dû à la corruption, une mauvaise gestion et le manque d'investissement. (Belga)

