Panama: enquête sur l'achat surévalué de respirateurs portables

Le parquet panaméen a annoncé samedi une enquête pour détournement de fonds dans l'achat d'une centaine de respirateurs portables (ou ventilateurs) pour 5,2 millions de dollars, un montant présumé surévalué, pour traiter les patients atteints du nouveau coronavirus."En raison de l'irrégularité présumée dans l'achat de 100 ventilateurs pour les patients touchés par le Covid-19, le bureau du procureur anti-corruption s'est saisi d'office et a ouvert une enquête", a indiqué le parquet dans un communiqué. Pour sa part, le gouvernement assure que le montant élevé de ces acquisitions s'expliquent par l'importante demande mondiale. "Il y a actuellement une demande féroce, mais féroce dans le monde entier pour ce produit dont les prix sont montés en flèche", a expliqué vendredi le vice-ministre de la Présidence, Juan Carlos Munoz, qui a dirigé l'équipe d'experts ayant approuvé l'acquisition suspecte. "La vie d'un être humain n'a pas de prix et nous faisons de notre mieux pour obtenir l'équipement dont nous avons besoin en temps opportun et au prix" du marché, a ajouté le responsable. Le Panama compte 5.300 cas de contamination au Covid-19 pour 154 décès, soit le bilan le plus lourd en Amérique centrale. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.