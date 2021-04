Panama Papers - Les Panama Papers ont rapporté plus d'un milliard

Sur la base d'informations collectées auprès de 24 pays, le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a calculé que les autorités fiscales du monde entier ont déjà récupéré 1,16 milliard d'euros cinq ans après les révélations des Panama Papers, lit-on samedi dans Le Soir.Le 3 avril 2016, l'ICIJ publiait 11,5 millions de documents issus d'une fuite au sein du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, dégotés par les journalistes allemands du Süddeutsche Zeitung. Ce qui a permis au Soir, à Knack et au Tijd, partenaires belges du Consortium de lever le voile sur le fonctionnement de cette boite noire qui créait des sociétés offshore à gogo. Au moins 732 citoyens et résidents belges étaient impliqués. En août 2020, le fisc belge a obtenu copie de l'ensemble des documents, transmis par les autorités allemandes. Résultat: "l'Inspection spéciale des impôts a enrôlé 29.975.434 euros", assure le SPF Finances. "Sur ce montant, 15.382.992 euros ont déjà été payés. 242 des 266 dossiers ouverts sont aujourd'hui clôturés". Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Australie ont pu récupérer plus de 100 millions d'euros de pénalités chacun. (Belga)

