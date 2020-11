Panne géante du service de cloud Amazon Web Services aux Etats-Unis

Amazon Web Services (AWS), la filiale d'Amazon spécialisée dans les services de cloud à la demande pour les entreprises et particuliers, connaissait mercredi une panne technique, selon un avis posté sur son site internet.Le problème, signalé à 09H52 heure du Pacifique, soit 17H52 GMT, affecte de nombreuses entreprises puisque beaucoup de sites web dépendent du service d'infrastructure internet de AWS. Un porte-parole d'Amazon a indiqué à l'AFP que le problème provenait de Kinesis, son service de diffusion de données en temps réel, qui a rencontré une "augmentation de taux d'erreurs (...) ce qui a eu un impact sur d'autres services d'AWS" . Selon certains médias, le métro de New York serait notamment affecté. La chaîne d'informations CNBC rapporte que l'entreprise Adobe est touchée mais pas Apple et Slack. "Les clients ne peuvent pas écrire ou lire des données publiées sur Kinesis", a indiqué AWS dans son avis. La société travaille à "la résolution du problème" mais ne donne pas d'échéance. Elle ne précise pas non plus si la panne affecte d'autres pays que les Etats-Unis. Sur son site internet, AWS explique proposer "plus de 175 services complets issus de centres de données du monde entier". "Des millions de clients dont certaines des start-up les plus dynamiques au monde, de très grandes entreprises et des agences fédérales de premier plan, utilisent AWS pour réduire leurs coûts, gagner en agilité et innover plus rapidement", selon le groupe. (Belga)

