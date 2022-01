Panneaux solaires en Flandre: Peeters et Tommelein ne comparaîtront pas personnellement

La citation à comparaître de l'ancien ministre flamand de l'Énergie Bart Tommelein et de l'actuelle ministre Lydia Peeters pour des déclarations dans le dossier des panneaux solaires et des compteurs qui tournent à l'envers a été retirée, ont annoncé mardi les deux libéraux flamands. "Leur dossier personnel est donc officiellement refermé", peut-on lire dans un communiqué commun.L'année passée, un groupe de propriétaires de panneaux solaires a cité en justice le gouvernement flamand afin d'obtenir une compensation financière après la disparition du compteur tournant à l'envers à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle. En décembre, il est apparu que l'un des plaignants avait également cité à comparaître la ministre régionale Lydia Peeters et l'ancien ministre de l'Énergie Bart Tommelein, qu'il accusait d'avoir fait de fausses déclarations dans le dossier. L'affaire a également provoqué des tensions au sein du gouvernement flamand qui a fini par se ranger du côté de sa ministre et de son ex-ministre. Le 10 décembre, il a ainsi estimé que les déclarations ministérielles ne peuvent engager la responsabilité personnelle des ministres. Le plaignant a finalement retiré ses citations à comparaître, à la satisfaction des deux libéraux. (Belga)