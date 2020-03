Paris annule la Fashion week homme et la haute couture prévues en juin-juillet

La semaine parisienne du prêt-à-porter homme prévue les 23-28 juin et celle de la haute couture du 5 au 9 juillet ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi la Fédération française de la haute couture et de la mode.La Fédération estime que "les conditions ne sont pas réunies pour permettre le déroulement" des deux évènements face à "la progression de l'épidémie de Covid-19 qui est en train de gagner l'ensemble du monde", indique-t-elle dans un communiqué. Cette décision est prise afin de "protéger nos maisons, leurs collaborateurs et tous ceux qui travaillent dans notre industrie", souligne la Fédération tout en ajoutant travailler "sur la possibilité de projets alternatifs". L'heure n'étant plus à la mode, les géants du luxe LVMH et Kering ont annoncé ces derniers jours qu'ils allaient produire masques, blouses et gel hydroalcooliques pour combler les pénuries criantes des matériaux de protection. Les ateliers français des maisons Balenciaga et Yves Saint Laurent faisant partie de Kering se sont lancés dans la fabrications de masques pour combler la pénurie face à la propagation de la pandémie en Europe. La maison Gucci, fleuron italien de Kering, s'est pour sa part engagée à fabriquer 1,1 million de masques chirurgicaux et 55.000 blouses pour le personnel soignant en Italie, pays le plus durement touché par la pandémie. Concurrent de Kering, LVMH s'est pour sa part lancé dans la fabrication "en grande quantité" du gel hydroalcoolique pour les hôpitaux sur trois de ses sites de production français dédiés d'ordinaire à ses parfums et cosmétiques (Dior, Guerlain et Givenchy). (Belga)