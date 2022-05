"Paris bis": l'acquittement plaidé pour Youssef El Ajmi

"C'est un peu facile après coup de faire des procès d'intention", a plaidé mardi après-midi Me Michel Bouchat, conseil de Youssef El Ajmi, dans le dossier "Paris bis" au tribunal correctionnel de Bruxelles. "Hé bien non, Youssef El Ajmi ne s'est pas rendu compte [de la radicalisation d'Ibrahim El Bakraoui], pas plus que certaines autorités ne se sont rendu compte de la situation", a-t-il estimé. L'avocat a plaidé l'acquittement pour son client, demandant aux juges de "constater que la preuve d'une participation aux activités d'un groupe terroriste n'est pas rapportée à suffisance de droit".Le parquet fédéral reproche à Youssef El Ajmi d'avoir accompagné son ami Ali El Haddad Asufi et Ibrahim El Bakraoui à l'aéroport à Paris en juin 2015, d'où ils ont gagné la Grèce en vue de rejoindre ensuite la Syrie. "Encore faut-il savoir qu'on conduit des candidats djihadistes", a plaidé Me Bouchat. "Au moment où il monte dans le véhicule, la seule chose qu'il sait c'est qu'on va à l'aéroport Charles de Gaulle. Le reste, il ne l'apprendra qu'après. J'insiste: lorsqu'on vient le chercher chez lui en disant 'tiens, tu viens avec nous', la seule chose qu'il sait c'est qu'on va à Charles de Gaulle. Il n'apprendra qu'après coup que son ami Ali El Haddad Asufi est en Grèce, alors que pour lui il se trouve en Espagne", a exposé l'avocat d'El Ajmi. "Aucun élément ne montrait qu'Ibrahim El Bakraoui était radicalisé. Le ministère public se limite à des généralités. Si Youssef El Ajmi a eu connaissance de quelque-chose, cela doit être prouvé. Le postulat, ce n'est pas une preuve", a déclaré Me Bouchat, précisant que son client s'est senti "trahi par son ami et par Ibrahim El Bakraoui". (Belga)