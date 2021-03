Paris-Nice: Abandon de Brandon McNulty, 3e du général, après une chute

Brandon McNulty (UAE Emirates) a été contraint à l'abandon après une chute lors de la sixième étape de Paris-Nice (WorldTour) entre Brignoles et Biot vendredi. L'Américain portait le maillot blanc du meilleur jeune et occupait la troisième place du classement général.McNulty, 22 ans, a été impliqué dans une chute à un peu plus de 100 km de l'arrivée. L'Australien Kaden Groves (BikeExchange) a également dû abandonner. L'Américain s'était emparé du maillot blanc de meilleur jeune mercredi à l'issue de la 4e étape entre Chalon-sur-Saône et Chiroubles où il avait terminé à la 14e place. La veille, il avait décroché la quatrième place lors du contre-la-montre remporté par le Suisse Stefan Bissegger à Gien. (Belga)