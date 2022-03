Paris-Nice: Neuf nouveaux abandons, dont Kevin Geniets heurté par un panneau publicitaire

Le peloton de Paris-Nice compte neuf coureurs de moins après le départ de la 7e étape, samedi, entre Nice et le Col de Turini. Dimitri Claeys (Intermarché-Wanty Gobert) figure dans les coureurs non-partants.L'Australien Michael Storer (Groupama-FDJ), le Kazakh Yevgeniy Fedorov (Astana), l'Allemand Max Walscheid (Cofidis) ainsi que les Français Anthony Turgis et Geoffrey Soupe (tous deux TotalEnergies) n'ont pas non plus pris le départ. Le Néerlandais Mike Teunissen (Jumbo-Visma), a abandonné peu après le départ. "Avec les classiques en tête, il ne veut pas forcer les choses", a écrit sur Twitter l'équipe de Wout van Aert et du leader du général Primoz Roglic. L'équipe TotalEnergies a ensuite dû déplorer un troisième abandon sur la journée, celui du Français Alexis Vuillermoz, en difficulté sur la première ascension du jour, la côte de Coursegoules. Le forfait du champion du Luxembourg Kevin Geniets est survenu dans des circonstances particulières: au moment de la signature des coureurs pour le départ, un panneau publicitaire, renversé par le vent, est tombé faisant chuter le Luxembourgeois. Selon son équipe, Groupama-FDJ, il a pris le départ fictif, mais, touché à la cheville, a été contraint à l'abandon avant le départ réel. (Belga)