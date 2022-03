Paris-Nice: Roglic vainqueur final avec l'aide de Van Aert, Yates s'offre l'ultime étape

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté Paris-Nice (WorldTour) pour la première fois de sa carrière. Grâce notamment au travail de son équipier Wout van Aert, le Slovène de Jumbo-Visma a conservé son maillot jaune à l'issue de la 8e et dernière étape, 115,6 km autour de Nice, remportée dimanche par le Britannique Simon Yates (BikeExchange-Jayco), deuxième du général.Yates est sorti du groupe des favoris sur le Col d'Eze, la dernière ascension du jour, dont le sommet était situé à 15 km de l'arrivée. Vainqueur de l'étape, Yates, 29 ans, décroche le 24e succès de sa carrière, son premier de la saison. Roglic, 32 ans, s'offre une 62e victoire dans sa carrière, une deuxième dans sa saison après la 7e étape samedi. Le Slovène remporte pour la 15e fois le classement général d'une course par étapes Roglic succède au palmarès à l'Allemand Maximilian Schachmann, vainqueur en 2020 et 2021. (Belga)