Paris-Roubaix - Dylan van Baarle en bref

Court portrait de Dylan van Baarle, vainqueur dimanche de la 119e édition de Paris-Roubaix :Nom: van Baarle Prénom: Dylan Date de naissance: 21 mai 1992 (29 ans) Lieu de naissance: Voorburg Nationalité: néerlandaise Taille: 1m87 Poids: 78 kg Professionnel depuis 2014 Teams: Cannondale (2014-2017), Sky (2018-2019), INEOS Grenadiers (2020-2022) Palmarès: 2009: Championnat des Pays-Bas juniors 2010: Championnat des Pays-Bas contre-la-montre juniors 2013: Championnat des Pays-Bas espoirs et Championnat des Pays-Bas contre-la-montre espoirs 6 victoires professionnelles : 2014: 1 victoire : Tour de Grande-Bretagne - 10e Tour de Dubaï, 6e Ster ZLM Tour 2015: 3e À Travers la Flandre, 5e Tour de Bavière, 8e Tour de Grande-Bretagne 2016: 5e Trofeo Andratx-Mirador, 6e Tour des Flandres, 5e Tour de Grande-Bretagne 2017: 8e À Travers la Flandre, 9e E3 Harelbeke, 4e Tour des Flandres 2018: 1 victoire: Championnat des Pays-Bas contre-la-montre - 10e Euro contre-la-montre, 5e Binck Bank Tour 2019: 2 victoires: Herald Sun Tour, étape Critérium du Dauphiné - 6e Semaine Coppi et Bartali, 3e Championnat des Pays-Bas contre-la-montre 2020: 5e Tour Down Under, 5e Cadel Evans Great Ocean Road Race, 8e Tour des Flandres 2021: 1 victoire : À Travers la Flandre - 7e E3 Classic Harelbeke, 10e Tour des Flandres, 2e Championnat du monde 2022: 1 victoire: Paris-Roubaix - 10e Tour de l'Algarve, 8e E3 Classic Harelbeke, 2e Tour des Flandres. (Belga)