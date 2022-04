Paris-Roubaix - Elisa Longo Borghini remporte la course dames après un effort en solitaire, Kopecky 2e

Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) a remporté la deuxième édition de la course dames de Paris-Roubaix (WorldTour) samedi sur 124,7 km. La championne d'Italie a levé les bras sur le vélodrome de Roubaix après un effort en solitaire de 35 km.Après la disqualification de son équipière et compatriote la championne du monde Elisa Balsamo, Longo Borghini plaçait une accélération pour s'isoler en tête de la course. L'Italienne creusait l'écart sur les autres favorites pour décrocher sa première victoire de la saison, la 30e de sa carrière. Derrière, la championne de Belgique Lotte Kopecky (SD Worx) remportait le sprint pour la deuxième place devant la Néerlandaise Lucinda Brand (Trek-Segafredo) à 23 secondes de Longo Borghini. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.