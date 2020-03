Pas d'annulations des vols vers l'Italie jusqu'à nouvel ordre chez Brussels Airlines

Les deux vols aller-retour prévus par Brussels Airlines ce dimanche pour Milan et Venise seront bien assurés, a indiqué la porte-parole de la compagnie aérienne Wencke Lemmes. Seize provinces du nord de l'Italie ont été placées en quarantaine dimanche, jusqu'au 3 avril au moins, et ce afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus."Nous suivons la situation de très près. Nous n'avons reçu aucune instruction pour des annulations pour l'instant", a-t-elle précisé. Il n'a pas non plus été communiqué par les autorités que ces deux aéroports italiens fermeraient leurs portes. Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien, a annoncé la signature d'un décret qui limite notamment les déplacements pour entrer et sortir d'une vaste zone dans le nord de l'Italie, allant de Milan, capitale économique du pays, à Venise, haut lieu du tourisme mondial. Les déplacements dans cette zone devront en outre être limités à "des impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé". Les voyages vers la région restent possibles mais sont fortement limités. (Belga)