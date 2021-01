Pas d'avancée satisfaisante avec AstraZeneca, nouvelle réunion programmée en soirée

Une première réunion ce lundi après-midi entre la Commission européenne, les Etats membres et la firme pharmaceutique AstraZeneca n'a pas permis à cette dernière de fournir des réponses satisfaisantes sur ses retards annoncés de livraison, a déploré la commissaire à la Santé Stella Kyriakides, qui a annoncé dans la foulée une nouvelle réunion en soirée.Le matin-même, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avait appelé le directeur général d'AstraZeneca, Pascal Soriot, pour exiger qu'il honore les livraisons de son vaccin anti-Covid conformément au contrat avec l'UE. Les livraisons du vaccin AstraZeneca/Oxford, après un feu vert réglementaire européen attendu le 29 janvier, seront moins importantes que prévu au premier trimestre en raison d'une "baisse de rendement" sur un site de fabrication, avait prévenu vendredi le groupe britannique. Une annonce qui alarme après les difficultés de livraison du duo Pfizer-BioNTech. "L'UE a préfinancé le développement du vaccin et sa production. Elle veut en voir le retour", a martelé Stella Kyriakides. "Elle veut savoir exactement quelles doses ont été produites par AstraZeneca jusqu'à présent, et où, ainsi qu'à qui elles ont déjà été fournies". (Belga)