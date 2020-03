Pas de candidat belge au Concours Reine Elisabeth pour le piano

L'organisation du Concours Reine Elisabeth a annoncé jeudi les noms des candidats pour le concours qui sera dédié cette année au piano. Les 74 finalistes, issus du monde entier mais pas de la Belgique, se rencontreront en mai à Bruxelles. Selon l'organisation, on retrouvera 16 femmes et 58 hommes de 19 nationalités.Les candidats s'affronteront du 4 au 30 mai à Flagey et au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et recevront l'attention d'un jury de 12 musiciens internationaux renommés sous la présidence de Gilles Ledure. Les billets sont disponibles en ligne sur le site du concours. Informations: www.concoursreineelisabeth.be. (Belga)

