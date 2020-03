Pas de champion non plus dans les séries inférieures en volley

Volley Belgium, la fédération belge de volley, a annoncé lundi qu'aucun titre de champion ne sera attribué, dans aucune série, en raison de la pandémie de coronavirus qui a mené à l'arrêt des compétitions le 11 mars dernier. La fédération avait déjà auparavant indiqué qu'il n'y aurait pas de champion en EuroMillions Volley League (D1 messieurs).Les classements définitifs seront établis sur base des classements à la date du 11 mars, avec des adaptations pour les séries où toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matches. Ces classements serviront à déterminer les montants et les descendants et comme base pour la reclassification des séries de compétition en vue de la réforme de la compétition qui débutera au cours de la saison2020-2021. Pour ce qui concerne les D1 messieurs et dames, la distribution des tickets européens sera décidée ultérieurement. Le classement final de chaque série sera publié par les responsables de la compétition sur les sites web des trois fédérations au plus tard le 4 avril. (Belga)