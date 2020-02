Pas de "changement significatif" dans la propagation de l'épidémie du coronavirus

L'OMS a assuré jeudi que l'augmentation des cas de nouveau coronavirus en Chine reflétait un changement des méthodes de recensement des personnes atteintes, pas une aggravation notable de l'épidémie."Cela ne représente pas un changement significatif de la trajectoire de l'épidémie", a déclaré à la presse le chef du département des urgences sanitaires de l'OMS, Michael Ryan. "Nous ne sommes pas face, à notre connaissance, à un pic de hausses de 14.000 cas en un seul jour", a-t-il déclaré. "L'augmentation que vous avez tous vue ces dernières 24 heures résulte largement, en partie, d'un changement dans la manière dont les cas sont rapportés", a-t-il poursuivi. La Chine a annoncé jeudi plus de 15.000 contaminations supplémentaires par le coronavirus. Ce bond est dû surtout à une nouvelle définition, plus large, des cas d'infection par les autorités sanitaires du Hubei - qui concentre l'essentiel des cas (14.840) et des morts (242) supplémentaires. (Belga)