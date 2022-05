Pas de Comité de concertation le 6 mai, selon M. Vandenbroucke

Le prochain Comité de concertation consacré à la suite à donner à la crise sanitaire liée au coronavirus n'aura finalement pas lieu vendredi prochain, le 6 mai, a annoncé dimanche le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke."J'ai parlé à tort et à travers", a admis le ministre Vooruit lors de l'émission dominicale De Zevende Dag de la chaîne VRT. M. Vandenbroucke avait évoqué mardi la date du 6 mai pour cette réunion du Codeco réunissant les représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées. Mais elle ne convient pas aux agendas de plusieurs participants, a-t-il expliqué dimanche, ajoutant qu'aucune nouvelle date n'avait été fixée. L'objectif est toutefois de tenir cette réunion "relativement rapidement", a ajouté le ministre. Si la pandémie de coronavirus continue d'évoluer favorablement, le baromètre pourrait être mis "au tiroir", avait-il indiqué mardi. Depuis le 7 mars dernier, le baromètre corona est placé en code jaune, ce qui signifie que quasi toutes les mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du virus ont été levées. Le prochain Codeco devrait encore assouplir les règles actuellement en vigueur, comme le port obligatoire du masque buccal dans les transports en commun. La plupart des indicateurs sont actuellement à la baisse (hospitalisations, soins intensifs et décès), à l'exception du nombre de cas, selon les dernières données publiées par l'Institut de santé publique Sciensano. (Belga)