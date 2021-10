Pas de commentaires de Roberto Martinez sur les rumeurs qui l'envoient vers Barcelone

Roberto Martinez n'a pas voulu commenter les rumeurs qui font de lui un éventuel successeur à Ronald Koeman à la tête du Barça si d'aventure le bail du Néerlandais venait à s'achever au FC Barcelone."Ce n'est pas le moment de commenter des rumeurs. On est ici pour annoncer l'équipe qui va jouer un mini-tournoi sur lequel on concentre tous nos efforts. Toute l'attention des joueurs, du staff est là-dessus, sur rien d'autre", a rétorqué Roberto Martinez vendredi à Tubize lors de la conférence de presse annonçant la sélection des Diables Rouges pour le Final Four de la Ligue des Nations le 7 octobre contre la France à Turin. "Je ne vais pas commenter ma situation personnelle", a ajouté Roberto Martinez. "Le foot, ce n'est pas l'entraîneur, ce sont les joueurs et l'équipe. On a une chance incroyable de pouvoir être en finale de Ligue des Nations et c'est la seule chose qui compte. Tout ce que vous pourrez demander sur ce qui me concerne et les rumeurs n'ont pas leur place dans cette conférence de presse." (Belga)