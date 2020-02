Pas de fermetures de frontières entre l'Italie et ses voisins

Les frontières entre l'Italie et ses voisins européens ne seront pas fermées, malgré la crainte d'une propagation de l'épidémie de coronavirus, selon un communiqué publié à l'issue de la réunion à Rome des ministres européens de la Santé."Nous voulons être très clairs sur le fait qu'il n'est dans l'immédiat pas question de fermeture de frontières entre nos pays. Ce serait disproportionné et inefficace", a déclaré le ministre français de la Santé, Olivier Véran. Une rencontre ministérielle se tenait mardi à Rome entre Italie, France, Suisse, Autriche, Croatie ainsi qu'Allemagne et Union européenne. Les ministres ont aussi décidé d'"évaluer au cas par cas" l'éventuelle annulation d'événements majeurs, selon un communiqué commun. (Belga)