Pas de fleurs néerlandaises place Saint-Pierre pour Pâques

Le pape ne prononcera pas la messe pascale place Saint-Pierre au Vatican entouré de fleurs néerlandaises, le designer floral ayant mis fin à cette tradition vieille de 35 ans par manque de mécènes avec la pandémie."Les conséquences du Covid-19 sont énormes pour tous les événements nationaux et internationaux", a déploré le designer floral néerlandais Paul Deckers, rappelant que le projet avait déjà dû être annulé en 2020 et 2021. "Le Covid-19 a malheureusement décidé les nouveaux sponsors du projet +fleurs pour le pape+ à renoncer au parrainage du projet précédemment promis", a-t-il précisé dans un communiqué mercredi soir. C'est sur l'immense place Saint-Pierre envahie par la foule que le chef de l'Eglise catholique préside normalement la messe de Pâques, avant la bénédiction. Depuis plusieurs décennies, la place Saint-Pierre est ornée de fleurs offertes par les Pays-Bas à l'occasion de cette fête, la plus importante de la tradition chrétienne. Le projet, qui avait été initié par les frères Van der Voort en 1985 et poursuivi par Paul Deckers, est enraciné dans la société néerlandaise avec un célèbre dicton : "Merci pour les fleurs", rappelant selon la chaine publique néerlandaise NOS les mots de remerciement du pape Jean-Paul II en 1989. En raison de la pandémie, la messe pascale avait en 2020 été célébrée à l'intérieur de la basilique, et retransmise aux fidèles en ligne. En 2021, la fête avait été à nouveau placée sous le signe des contraintes sanitaires. "Aussi le projet floral international le plus célèbre des Pays-Bas: la décoration florale sur la place Saint-Pierre à Rome à Pâques, n'a pas été réalisée en 2020 ni en 2021", a déploré M. Deckers. M. Deckers s'est dit "reconnaissant" d'avoir eu l'opportunité de présenter "l'art floral et la floriculture néerlandais sur cette plate-forme internationale pendant de nombreuses années". (Belga)