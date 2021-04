Pas de lien établi à ce stade entre thromboses et le vaccin de Johnson & Johnson

Il n'a pas été établi de lien de causalité à ce stade entre la formation de caillots sanguins et l'injection du vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, a déclaré vendredi l'Agence américaine des médicaments (FDA), en disant enquêter sur des cas aux Etats-Unis."La FDA est au courant d'informations aux Etats-Unis sur des événements thrombo-emboliques graves, parfois associés à une thrombopénie (bas niveaux de plaquettes dans le sang), qui se sont produits chez quelques individus après avoir reçu le vaccin contre le Covid-19 de Janssen", a déclaré le régulateur américain dans un communiqué à l'AFP, citant le nom de la filiale européenne de Johnson & Johnson. "Pour le moment, nous n'avons pas trouvé de lien de causalité avec la vaccination et nous continuons notre enquête et évaluation de ces cas", a ajouté l'agence. "Nous tiendrons le public informé lorsque nous en apprendrons plus", a-t-elle également assuré. L'Agence européenne des médicaments (EMA) avait indiqué plus tôt vendredi enquêter sur des liens entre le vaccin de "JJ" et des cas de caillots sanguins. "Un cas est survenu lors d'un test clinique et trois sont survenus dans le cadre de la vaccination aux Etats-Unis. L'un d'entre eux a été mortel", avait ajouté l'EMA. La FDA a déclaré être "au courant du communiqué de l'EMA", qui a pour "base" des informations que l'agence américaine lui a fournies, "reçues durant l'utilisation post-autorisation du vaccin contre le Covid-19 de Janssen" aux Etats-Unis. Le vaccin unidose de Johnson Johnson a été autorisé en urgence aux Etats-Unis fin février, après ceux à deux doses de Pfizer/BioNTech et de Moderna. Le régulateur européen a lui aussi approuvé le vaccin Johnson Johnson, et sa mise en oeuvre dans les pays de l'Union européenne doit commencer en avril. (Belga)

