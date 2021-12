Pas de Noël blanc cette année

Jeudi après-midi, le temps sera assez nuageux mais le risque de précipitations se limitera à quelques faibles pluies isolées, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés sur l'extrême ouest, sous un vent modéré de sud-ouest.Ce soir et cette nuit, les nuages bas pourront limiter la visibilité sur le relief et les températures resteront stables, de l'ordre de 3 à 9 degrés. Vendredi, les nuages seront encore bien présents, accompagnés de faibles pluies intermittentes. Le ciel sera toujours flouté en Ardenne, réduisant la visibilité. Il fera doux avec des maxima de 4 degrés en haute Ardenne à 10 degrés sur l'extrême ouest du pays . Le même type de temps est annoncé pour samedi, pas de Noël blanc en perspective donc. (Belga)