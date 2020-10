Pas de nouveaux tests positifs au Club de Bruges

A l'issue d'une nouvelle batterie de tests effectués jeudi matin, le Club de Bruges a annoncé vendredi qu'il n'y avait pas de nouvelles contaminations au sein de son noyau A, de son équipe Espoirs, le Club NXT et dans l'encadrement de ses deux équipes.Les joueurs qui avaient déjà été testés positifs, à savoir Simon Mignolet, Michael Krmencik et Odilon Kosounnou, seront à nouveau contrôlés samedi matin après leur semaine de quarantaine, a ajouté le communiqué brugeois. Ces trois joueurs avaient été déclarés positifs au Covid-19 dimanche, de même que le directeur général du club brugeois Vincent Mannaert. Ils n'avaient pu participer à la rencontre de Ligue des Champions remportée 1-2 par le Club de Bruges sur le terrain du Zenit St-Petersbourg mercredi en Russie. Brandon Mechele et David Okereke avaient été aussi un moment contaminés côté brugeois. (Belga)