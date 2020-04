Pas de successeur à Ben Hermans cette année au Tour de l'Utah

Il n'y aura pas de seizième édition du Tour de l'Utah cycliste (2.Pro) en 2020. L'organisation de l'épreuve étasunienne a confirmé la nouvelle sur le site de la course par étapes. Ben Hermans restera donc pour l'instant le dernier nom au palmarès.Le Tour de l'Utah était prévu du 3 au 9 août. Comme beaucoup d'autres épreuves cyclistes, la course a été annulée à cause de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. "Ayant à coeur les intérêts des communautés d'accueil, des coureurs, des amateurs de cyclisme et de nos partenaires, le Tour de l'Utah se concentre sur la santé et la sécurité de tous ses participants et a pris la difficile décision de ne pas organiser sa course en août", a déclaré Steve Miller, président du Tour de l'Utah. Dix-sept équipes devaient prendre le départ cette année, dont cinq du WorldTour, a précisé l'organisation. "Nous espérons pouvoir renouveler nombre de ces partenariats en 2021". L'année dernière, Ben Hermans (Israel Cycling Academy) a écrit la course par étapes américaine à son palmarès. (Belga)