Pas de temps sec à l'horizon

L'atmosphère sera instable ce lundi après-midi avec, en de nombreux endroits, des averses qui pourront être intenses, orageuses et accompagnées de grêle. Sur le nord et le nord-ouest du pays, le temps deviendra temporairement sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le thermomètre affichera entre 10 et 16 degrés. Le vent soufflera assez fort de secteur ouest, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h, voire plus sous d'intenses averses.Lundi soir, la tendance aux averses diminuera et le temps deviendra temporairement sec avec quelques larges éclaircies. Durant la nuit, une nouvelle série d'averses traversera le pays depuis l'ouest. Les minima seront compris entre 5 et 10 degrés. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest. Mardi et mercredi, le temps sera à nouveau variable dans l'intérieur des terres, avec des averses localement fortes et parfois orageuses. Seule la journée de jeudi offrira un peu de répit, avant le retour de nuages porteurs d'averses et d'un temps variable jusqu'au week-end compris. (Belga)