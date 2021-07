Paul-José Mpoku signe à Konyaspor

Paul-José Mpoku va poursuivre sa carrière en Turquie. Le milieu de terrain de 29 ans a signé un contrat de deux ans, avec option pour une année de plus, à Konyaspor, a annoncé le club turc mercredi.Le grand frère d'Albert Sambi Lokonga évoluait depuis janvier 2020 à Al-Whada, aux Émirats arabes unis. Avant cela, Mpoku, formé au Standard, avait porté le maillot des Rouches entre 2011 et 2015 puis entre 2017 et janvier 2020. Deux fois vice-champion de Belgique (2014, 2018), il a remporté une fois la Coupe (2018) avec le Standard. L'international congolais a auparavant aussi joué à Leyton Orient, à Cagliari, au Chievo Vérone et au Panathinaikos. (Belga)

