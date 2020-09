Paul Magnette et Alexandre De Croo désignés co-formateurs

Le président du PS Paul Magnette et le vice-Premier libéral Alexander De Croo ont été nommés "co-formateurs" du futur nouveau gouvernement fédéral, a annoncé le Palais mercredi vers 19h30. Les deux hommes "ont accepté cette mission et feront rapport au Roi le 28 septembre".Le roi Philippe recevait à partir de 18h30 les préformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) et Conner Rousseau (sp.a), qui avaient été prolongés lundi pour tenter de restaurer la confiance entre les 7 potentiels partenaires de la Vivaldi (PS, sp.a, Open Vld, MR, Ecolo, Groen et CD&V). Leur mission a pris fin mercredi et on passe donc à l'étape de formation d'un gouvernement, après un accord dégagé in extremis mercredi après-midi avec le président du MR Georges-Louis Bouchez, sujet principal de récentes crispations entre les 7 partis de la Vivaldi. Une déclaration des préformateurs est attendue. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.