Pavlenski affirme avoir "volé" la vidéo qui a fait tomber le candidat de Macron

L'activiste russe Piotr Pavlenski, inculpé dans le cadre du scandale ayant fait chuter le candidat du président Emmanuel Macron à la mairie de Paris, a affirmé vendredi avoir "volé" la vidéo à connotation sexuelle de l'ex-candidat "dans l'ordinateur" de sa compagne."J'ai volé ce matériel dans son ordinateur", a affirmé M. Pavlenski dans un français hésitant à la chaîne d'informations américaine CNN. L'artiste russe confirme ainsi la version de sa compagne Alexandra de Taddeo, qui a reconnu être la destinataire des vidéos sexuelles de Benjamin Griveaux, désormais ex-candidat de la majorité présidentielle à la mairie de Paris aux prochaines élections municipales, tout en rejetant toute responsabilité dans leur diffusion. Elle n'était pas contente que je ne lui demande pas, a assuré M. Pavlenski. Alors que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a indiqué qu'il serait possible de "remettre en cause son statut de réfugié" en cas de condamnation judiciaire, ce qui semble contestable juridiquement, M. Pavlenski a répondu: "Vraiment je ne réfléchis pas à tout ça". "Dans ma vie, il y a toujours quelque chose qui veut me faire peur, mais maintenant c'est habituel, c'est toujours menaces, menaces, c'est prison ou c'est clinique psychiatrique, (...), ok maintenant c'est menace que je perde le statut de réfugié politique...", a-t-il commenté. L'activiste ainsi que sa compagne ont été mis en examen mardi pour "atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel" et "diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenues avec son consentement ou par elle-même". Ils ont tous deux été placés sous contrôle judiciaire, qui leur interdit d'entrer en contact, mais ont échangé des déclarations d'amour via leurs avocats. (Belga)