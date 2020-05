Pays-Bas: 14 nouveaux décès pour un total de 5.694 morts

Le nombre officiel de décès dus au coronavirus aux Pays-Bas s'élève à 5.694. Au cours des 24 dernières heures, l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM) a recensé 14 nouveaux cas fatals.Par ailleurs, 27 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital ces dernières 24 heures en raison du coronavirus et 146 nouvelles contaminations ont été enregistrées. Jusqu'à présent, 44.141 patients confirmés atteints du Covid-19 ont été signalés au RIVM. Les données de cet institut ne reflètent toutefois qu'une partie de la réalité, un certain nombre de décès étant signalés avec quelques jours de retard. En outre, les personnes qui décèdent des suites du coronavirus, mais qui n'avaient pas été testées préalablement, ne se retrouvent pas dans les statistiques. (Belga)