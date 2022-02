Pays-Bas: fin de la prise d'otage à Amsterdam, le suspect appréhendé

Un homme armé qui était entré mardi soir dans un magasin Apple Store à Amsterdam aux Pays-Bas, et y avait mené une prise d'otage, a été appréhendé par la police. Après un drame de plusieurs heures, le dernier otage encore retenu est désormais en sécurité, informe l'agence de presse néerlandaise ANP mardi soir.Le suspect "est allongé dans la rue et un robot l'examine à la recherche d'explosifs", a déclaré la police sur Twitter. Plusieurs personnes ont encore évacuées après l'appréhension du suspect. Plus tôt dans la soirée, des dizaines de personnes avaient déjà pu quitter le magasin. (Belga)