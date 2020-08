Pays-Bas: la police met un terme à une fête réunissant 300 personnes, dont des Belges

Le police néerlandaise est intervenue samedi soir à Eindhoven pour mettre fin à une fête et un barbecue géant réunissant quelque 300 personnes, dont des enfants, venues des Pays-Bas mais aussi de Belgique et d'Allemagne, a indiqué dimanche un porte-parole des forces de l'ordre.La police a été prévenue par des riverains qui se plaignaient des nuisances sonores. Sur place, elle a accepté que l'événement se poursuive à condition que les mesures de lutte contre le coronavirus soient respectées et que la musique soit baissée. Une patrouille en hélicoptère a cependant constaté dans la soirée que les fêtards ne s'en tenaient pas aux conditions prescrites et les forces de l'ordre ont mis un terme à l'événement. L'évacuation s'est opérée dans le calme, a ajouté le porte-parole de la police. (Belga)