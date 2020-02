Pays-Bas: projet de construction d'une unité géante de production d'hydrogène

Le groupe Shell, le gestionnaire de réseau Gasunie et le port de Groningue (Groningen Seaports) prévoient de construire dans le port du nord des Pays-Bas la plus grande usine d'hydrogène vert d'Europe. Le consortium prévoit un parc éolien en mer pour fournir l'électricité nécessaire à la production de l'hydrogène.Le parc éolien en question devrait afficher une capacité inégalée de 3 à 4 GW d'ici 2030 qui serait même portée à 10 GW, ce qui est davantage que la consommation électrique totale des ménages néerlandais. Le projet, titanesque, nommé "NortH2" en est encore à ses premier stades, son coût total et la répartition de celui-ci n'étant pas encore connues. Les premières éoliennes sont attendues en 2027. Les porteurs du projet ont l'ambition de faire des Pays-Bas un leader en matière d'hydrogène, qui peut être produit à partir d'eau et d'une source d'énergie. (Belga)