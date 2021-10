Pays-Bas: record du délai de formation d'un gouvernement après 226 jours de négociations

Un nouveau record du délai pour la formation d'un gouvernement néerlandais a été établi vendredi. Les négociations gouvernementales sont déjà en cours depuis 226 jours chez nos voisins du Nord. Le précédent record était détenu par le troisième gouvernement dirigé par le Premier ministre Mark Rutte, aujourd'hui sortant. Mais la Belgique détient toujours la palme d'or des plus longues négociations pour former un exécutif.Ce record aux Pays-Bas n'a rien de glorieux, a déploré l'informateur, Wouter Koolmees, qui s'exprimait mercredi à l'arrivée d'un nouveau round de négociations avec les chefs des partis VVD, D66, CDA et CU. "La fin est toutefois désormais en vue", avait-il souligné, invitant néanmoins à la prudence. Les négociations qui se poursuivent jusqu'à vendredi à Hilversum reprendront la semaine prochaine à Groningue. Le gouvernement Rutte III avait pris 225 jours de pourparlers après les élections pour être formés en 2017. Le record mondial du délai de formation d'un gouvernement appartient toujours à la Belgique, qui avait dû attendre 541 jours, il y a une dizaine d'années, avant que les négociations aboutissent à une coalition emmenée par le socialiste francophone Elio Di Rupo. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.