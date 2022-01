Pays-Bas: une ancienne candidate à "The Voice" porte plainte contre le réalisateur

Une des anciennes candidates à l'émission "The Voice of Holland" a déposé plainte vendredi pour attentat à la pudeur contre le réalisateur du programme musical, rapporte le quotidien néerlandais Algemeen Dagblad sur son site internet.ITV Studios dont dépend l'émission The Voice of Holland a déclaré dans une réaction soutenir l'enquête de la police et du ministère public. La maison de production mène également sa propre enquête par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats. Mais l'ex-candidate, qui a déposé plainte vendredi, n'aurait pas confiance en la maison de production, selon son avocat. (Belga)

