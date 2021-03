Pékin menace de "mesures fermes" contre les "ingérences américaines"

Le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie a menacé jeudi de "mesures fermes" contre les "ingérences américaines" et appelé à "abandonner la mentalité de Guerre froide", lors d'une réunion avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken en Alaska."La Chine est fermement opposée aux ingérences américaines dans les affaires intérieures de la Chine. Nous avons exprimé notre forte opposition à de telles ingérences, et nous prendrons des mesures fermes en réponse", a déclaré Yang Jiechi. "Ce qu'il faut que nous fassions, c'est abandonner la mentalité de Guerre froide", a-t-il ajouté. (Belga)