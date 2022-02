Pelé a quitté l'hôpital

Le Brésilien Pelé, légende du football, a quitté l'hôpital de Sao Paulo où il a été traité pour une infection urinaire et a poursuivi sa chimiothérapie, a annoncé lundi l'établissement.Pelé, âgé de 81 ans, "a été autorisé à quitter l'hôpital samedi", ont écrit ses médecins dans un communiqué, à l'issue d'une hospitalisation de deux semaines. "Il est stable sur le plan clinique, a guéri de son infection urinaire et a poursuivi son traitement pour une tumeur au côlon détectée en septembre 2021", poursuivent ses médecins. La santé du triple vainqueur de la Coupe du monde avec le Brésil (1958, 1962, 1970), est fragile depuis des années. Avant cette dernière hospitalisation depuis le 13 février, le "roi" Pelé avait déjà fait un séjour de deux semaines en décembre à l'hôpital Albert Einstein. Cette fois encore, peu d'informations ont filtré sur son réel état de santé. A chaque séjour hospitalier, Pelé ou sa famille postent des photos sur les réseaux sociaux pour rassurer ses nombreux fans. Pelé avait été hospitalisé dans le même hôpital durant un mois entre août et septembre 2021. On lui avait retiré une tumeur cancéreuse du côlon détectée lors d'examens de routine. (Belga)