Pérou: nouvelle fuite de pétrole depuis la raffinerie de Repsol

Une nouvelle fuite de pétrole au large des côtes péruviennes s'est produite mardi alors que des travaux étaient effectués sur un oléoduc sous-marin de la raffinerie de la compagnie pétrolière espagnole Repsol afin d'enquêter sur les causes de la marée noire survenue le 15 janvier, ont annoncé les autorités mercredi."La (nouvelle) fuite se serait produite le 25 janvier lors de travaux préalables au retrait des PLEM (Pipeline End Manifolds), qui sont des équipements sous-marins de collecte et de distribution" de brut, a indiqué dans un communiqué l'Agence d'évaluation et de surveillance de l'environnement (OEFA), qui dépend du ministère de l'Environnement, sans toutefois préciser la quantité de brut déversée en mer. (Belga)