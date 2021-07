Pérou : séisme de 6,1 dans le nord, ni victimes ni dégâts

Une séisme de 6,1 sur l'échelle de Richter a secoué vendredi la côte nord du Pérou, sans faire ni victimes ni dégâts, ont annoncé les autorités.La secousse a été enregistrée à 12H10 (19H10 HB) et son épicentre est situé à 12 kilomètres à l'ouest de la ville de Sullana, non loin de la frontière avec l'Equateur, à une profondeur de 36 km, selon l'Institut national de géophysique. La direction de l'hydrographie et de la navigation de la Marine de guerre a écarté tout risque de tsunami et la Défense civile n'a fait pour l'heure état d'aucun mort ou blessé. "Les autorités compétentes évaluent d'éventuels dommages dans les zones les plus touchées", a souligné la Défense civile dans un communiqué. Le Pérou, situé sur la ceinture de Feu du Pacifique, connaît chaque année une centaine de séismes perceptibles par l'homme. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.