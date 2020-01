Perturbations prévues à Bruxelles-Propreté jeudi après l'activation d'un préavis de grève

Le syndicat SLFP a activé son préavis de grève pour les agents de Bruxelles-Propreté qui souhaiteraient mener des actions jeudi, a indiqué mercredi Michel Piersoul, porte-parole pour le SLFP.Des protestations avaient commencé à se faire entendre le mardi 19 novembre, après que la direction eut annoncé son intention d'adapter le "fini-fini", un système selon lequel le personnel présent est libéré dès que les deux tiers des camions d'un secteur sont rentrés au dépôt. Il était question d'augmenter ce seuil à 90% afin de limiter la précipitation et de s'assurer du respect des règles de sécurité. En signe de protestation, les travailleurs chargés du porte-à-porte s'étaient mis à respecter à la lettre les consignes de sécurité, avec pour conséquence que de nombreuses tournées étaient inachevées et que des opérations de rattrapage devaient être organisées dans l'après-midi. Bien que la direction soit revenue sur sa décision concernant le "fini-fini", des travailleurs ont continué à travailler à un rythme moins soutenu pour protester contre l'augmentation de la charge du travail et l'allongement des tournées depuis l'entrée en vigueur de la réforme des collectes de 2017. Le rattrapage a également suscité quelques remous. Les syndicats ont obtenu qu'il soit réalisé uniquement sur base volontaire. Michel Piersoul remarque que certains ingénieurs ont cependant forcé des balayeurs à faire du rattrapage sous peine de mesures disciplinaires. "Un contractuel vient de recevoir un avertissement et plusieurs statutaires sont passés en procédure disciplinaire. Cela fait une semaine qu'on demande à ce que ces sanctions soient supprimées, mais on n'obtient aucune réponse. C'est pourquoi on active aujourd'hui notre préavis qui prendra effet à minuit. Il faut s'attendre à une solidarité entre les agents du porte-à-porte et les balayeurs." Des perturbations sont en conséquence à redouter dans la collecte des sacs en porte-à-porte et au niveau du balayage en rue ce jeudi. (Belga)