Peu d'interventions médicales sur le parcours des 20 kilomètres de Bruxelles

La 42e édition des 20 kilomètres de Bruxelles a été calme ce dimanche pour la Croix Rouge, qui n'est intervenue que pour des soins légers: petites blessures, ampoules au pied, etc. Vers 14h00, le bilan médical mentionnait 249 soins, dont 98 au poste médical avancé au Cinquantenaire. Quatre personnes ont toutefois été emmenées à l'hôpital pour des soins plus complets, a indiqué Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix Rouge.Le départ de la 42e édition de la célèbre course à pied les "20 kilomètres de Bruxelles" a été donné dimanche matin dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Des dizaines de milliers de participants se sont élancés en plusieurs vagues pour parcourir 20 kilomètres à travers la capitale, dont de nombreux accès ont été fermés à la circulation pendant plusieurs heures pour la cause. Parmi les participants figuraient notamment la reine Mathilde, qui a pris part à la course dans la catégorie des marcheurs, et son fils le prince Emmanuel qui a, lui, couru les 20 kilomètres. En marge de la course, une action de Greenpeace a eu lieu sur le site du Cinquantenaire, pour contester le sponsoring de TotalEnergies, multinationale pétrolière et gazière qui donne chaque année un chèque de 50.000 euros à l'organisation. Des activistes ont escaladé les bâtiments qui jouxtent la ligne d'arrivée, déployant deux grandes banderoles mentionnant ce message: "Congrats runners, you did it! Next year without toxic sponsor TotalEnergies?". (Belga)