PGA Championship - Thomas Pieters passe le cut, mais perd du terrain

Avec un deuxième tour en 73 coups, trois au-dessus du par, Thomas Pieters a reculé de la 16e à la 41e place du PGA Championship, deuxième tournoi du Grand Chelem de golf doté de 12 millions de dollars, vendredi, sur le parcours de Southern Hills à Tulsa, dans l'Oklahoma. L'Américain Will Zalatoris a pris seul la première place.Pieters, 30 ans, auteur d'un tour d'ouverture en 69 coups, commençait sur la deuxième moitié du parcours. Il a dû inscrire quatre bogeys sur sa carte lors de ses neuf premiers trous. Au 13e trou, sa balle a disparu dans l'eau. Lors de la seconde partie, il a réussi deux birdies mais concédé un nouveau bogey. Avec son total de 142, deux au-dessus du par, Pieters compte onze coups de retard sur l'Américain Will Zalatoris, seul leader après un tour en cinq sous le par. Le Chilien Mito Pereira suit à un coup. L'Américain Justin Thomas est troisième à trois coups. Leader après le premier tour, le Nord-Irlandais Rory McIlroy a glissé en cinquième position, à quatre coups, après avoir rallié le club-house avec une carte de +1 Tiger Woods, quadruple vainqueur du tournoi, a redressé la situation, réalisant un deuxième tour en 69 coups après un premier tour en 74 coups. Il remonte de la 99e à la 53e place et passe le cut. (Belga)