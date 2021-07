PGA - L'Américain Cameron Champ remporte le 3M Open

L'Américain Cameron Champ a remporté dimanche sa troisième victoire en circuit PGA au 3M Open à Blaine, dans le Minnesota, avec un score de 66 (-5) sur la quatrième journée, grâce à un tap-in sur le N.18.Le golfeur de 26 ans a surmonté un épisode de déshydratation dans le dernier neuf pour prendre la tête du classement sur le terrain des Twin Cities avec un score de 269 (-15). Champ a remporté la victoire de deux coups grâce à un coup d'approche éblouissant au N.18, qui est passé au-dessus du drapeau puis a tourné vers l'arrière. Mais Champ n'y est pas arrivé sans un moment de frustration après que son drive au 18ème trou soit parti très à gauche et ait atterri dans l'herbe la plus haute du parcours. "J'ai rendu les choses un peu intéressantes", a déclaré Champ. "J'ai fait une belle approche pour sauver le par". Louis Oosthuizen a rendu une carte de 66 et est à égalité avec ses compatriotes sud-africains Charl Schwartzel (68) et Jhonattan Vegas (68). L'Américain Keith Mitchell a terminé cinquième à -12 et le Canadien Adam Hadwin (68), co-leader du deuxième tour, est à égalité pour la sixième place à -11. Pour la quatrième journée consécutive, le N.18, s'est révélé être un véritable casse-tête avec son mini-lac à l'avant qui a avalé 124 balles de golf. Classement final du 3M Open comptant pour le circuit PGA, disputé dimanche sur le parcours TPC Twin Cities à Blaine, Minnesota (Par 71): 1. Cameron Champ (USA) : -15 (69-67-67-66) 2. Louis Oosthuizen (AfS) : -13 (68-68-69-66) . Jhonattan Vegas (Ven): -13 (64-69-70-68) . Charl Schwartzel (AfS): -13 (67-68- 68-68) 5. Keith Mitchell (USA): -12 (67-68- 68-68) 6. Mito Pereira (Chl): -11 (70-67-69-67) . Adam Hadwin (Can): -11 (67-65-73-68) . Brian Stuard (USA): -11 (70-64-70-69) . K.H. Lee (CdS): -11 (69-67-68-69) . Ryan Armour (USA): -11 (67-65-71-70) (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.