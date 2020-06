PGA - Quatre leaders avant le dernier tour du RBC Heritage

L'Anglais Tyrrell Hatton, le Mexicain Abraham Ancer et les Américains Ryan Palmer et Webb Simpson se partagent la première place du RBC Heritage, tournoi du circuit américain de golf (PGA) dôté de 7,1 millions de dollars, à l'issue du troisième tour, samedi, sur le parcours de Harbour Town sur l'île de Hilton-Head (Caroline du Sud).Simpson, leader après le deuxième tour, a réalisé un troisième tour en 68 coups, trois en dessous du par. Hatton a réussi un parcours sans faute en 63 coups après huit birdies. Ancer a rendu une carte de 65. Palmer a bouclé le parcours en 66 coups. Le quatuor compte un coup d'avance sur le Mexicain Carlos Ortiz et les Américains Joel Dahmen et Daniel Berger, vainqueur dimanche passé du Charles Schwab Challenge. Le N.1 mondial Rory McIlroy est remonté de la 45e à la 28e place grâce à une carte de 66. Il compte cinq coups de retard sur les leaders. - classement après le 3e tour (par 71) - 1. Tyrrell Hatton (Ang) 198=71-64-63 . Abraham Ancer (Mex) 198=69-64-65 . Ryan Palmer (USA) 198=65-67-66 . Webb Simpson (USA) 198=65-65-68 5. Carlos Ortiz (Mex) 199=69-67-63 . Daniel Berger (USA) 199=67-69-63 . Joel Dahmen (USA) 199=68-68-63 8. Joaquin Niemann (Chl) 200=69-68-63 . Chris Stroud (USA) 200=68-69-63 . Sergio Garcia (Esp) 200=70-65-65 . Erik van Rooyen (AfS) 200=66-68-66 . Michael Thompson (USA) 200=65-69-66 . Ian Poulter (Ang) 200=64-69-67 . Matthew Fitzpatrick (Ang) 200=66-66-68 ... 28. Rory McIlroy (IdN) 203=72-65-66 (Belga)