PGA - Thomas Pieters dans le top-5 à deux coups de la tête avant le dernier tour

Thomas Pieters occupe la 5e position à l'issue du troisième tour du Corales Puntacana Championship, tournoi de golf du PGA Tour doté de 3 millions de dollars, disputé sur le parcours de golf de Corales à Punta Cana, en République dominicaine, samedi.Grâce à une carte de 69, trois coups sous le par, Pieters a gagné une place au classement, où il ne compte que deux coups de retard sur les leaders, l'Américain Joel Dahmen et le Portoricain Rafael Campos. Thomas Detry a lui reculé de 9 rangs et est 21e. Pieters a parfaitement démarré, avec des birdies aux trous N.3, 4, 5 et 6. Avec un nouveau birdie au 12e trou, il a même occupé la tête du classement. Des bogeys aux 13e et 15e trous l'ont cependant fait reculer. Avec un total de 208, huit sous le par, il occupe la cinquième position à seulement deux longueurs des leaders, l'Américain Joel Dahmen, qui a rejoint en tête le Portoricain Rafael Campos (-3) grâce à un tour en quatre sous le par. Detry a rallié le club-house en 72 coups, en égalant le par, après deux birdies et autant de bogeys. Avec un score de 212 (-4), il pointe au 21e rang. (Belga)